İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sanki İstanbul'un seçimini yapmıyoruz, Avrupa'nın seçimini yapıyoruz. Bu ne ilgi, alaka... Herkes nefesini tutmuş İstanbul'un seçimini bekliyor. Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz." dedi.

Yıldırım, otobüs ile Esenyurt'ta halkı selamladıktan sonra Ordu Kabataşlılar Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önünde vatandaşlara hitap etti.

23 Haziran seçimlerinde kendisine ve partisine destek isteyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gününüz mübarek, geleceğiniz aydınlık olsun. Gösterdiğiniz bu sevgi ve sıcak karşılama için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili kardeşlerim, 6 gün sonra sandığa gidiyoruz. 23 Haziran'da, 31 Mart'ta yarım kalan hesabı görecek miyiz, hazır mısınız? Esenyurt'ta yeni destan yazacak mıyız? Allah hepinizden razı olsun. Mehmet Cin kardeşimizin babası vefat ettiğini öğrendim. Kardeşimizin başı sağ olsun."

- "İstanbul'un çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"