HABER

Yolları su bastı, fırtına çatıları uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 01:39 | Son Güncelleme

MERSİN kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak hayatı felç etti.

Yolları su bastı, fırtına çatıları uçurdu

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Yağmur suları ile dolan yollar sürücülere zor anlar yaşattı, fırtına evlerin çatılarını uçurdu.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle yaşam, olumsuz etkilendi. Kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı yağmur suları ile doldu, polis yolu trafiğe kapattı. Yollardaki rögar kapaklarını açan ve iş makineleri ile kanallar kazan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su tahliyesini hızlandırmaya çalıştı.
'ÇATI YOK ORTADA, EN KISA ZAMAN NE ZAMAN'
Fırtınanın etkisiyle ağaçlar söküldü, ışıklandırma direkleri devrildi. Selçuklar ve Çukurova mahallelerinde birçok evin çatısı uçtu. İbrahim Yıldırım'a ait evin çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü. Tellerin kopması sonucu elektrik kesintisi yaşandı. Yetkilileri aradıklarını ancak kimsenin kendilerine ulaşmadığını anlatan Yıldırım, "Evin için su doldu. Çatı yok ortada. Halimize bak. 4.5 saattir her yeri aradık. Evdeydim, tam yemek saatiydi. Rüzgardan uçtu, buradan halk geçiyor. Bir tanesine birşey olacak ondan sonra gelecekler. Bana 3 tane mesaj yollamışlar, 'En kısa zamanda geleceğiz' diye. En kısa zaman ne zaman? Kaç gün sürecek bu?" dedi.
ÇOCUK VARDI ALTINDI
Mahalle sakini Sefa Seyfi ise "Çatı uçtuğunda bir tane çocuk vardı altında. Ben buradaydım, çocuğu çektik. Ondan sonra çatı düştü. Teller suya değmeye başladı. Alt tarafta teller birbirine şase yapıyor" diye konuştu.
Bozyazı ilçesinde Sini Çayı taştı, caddeler, sokaklar ve işyerleri sular altında kaldı. Fırtınanın etkisi ile Mersin Limanı'ndaki konteynerler devrildi. Tarsus ilçesinde de bir elektrik direğinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kentte teyakkuz hali yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve itfaiye araçları belirli noktalarda bekleyişlerini sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Yolları su bastı, fırtına çatıları uçurduYolları su bastı, fırtına çatıları uçurduYolları su bastı, fırtına çatıları uçurduYolları su bastı, fırtına çatıları uçurdu

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Sürücülerin karda tehlikeli eğlencesiSürücülerin karda tehlikeli eğlencesi
Midibüs devrildi: 12'si öğrenci 13 kişi yaralandıMidibüs devrildi: 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.