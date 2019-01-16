Yolları su bastı, fırtına çatıları uçurdu

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Yağmur suları ile dolan yollar sürücülere zor anlar yaşattı, fırtına evlerin çatılarını uçurdu.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle yaşam, olumsuz etkilendi. Kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı yağmur suları ile doldu, polis yolu trafiğe kapattı. Yollardaki rögar kapaklarını açan ve iş makineleri ile kanallar kazan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su tahliyesini hızlandırmaya çalıştı.

'ÇATI YOK ORTADA, EN KISA ZAMAN NE ZAMAN'

Fırtınanın etkisiyle ağaçlar söküldü, ışıklandırma direkleri devrildi. Selçuklar ve Çukurova mahallelerinde birçok evin çatısı uçtu. İbrahim Yıldırım'a ait evin çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü. Tellerin kopması sonucu elektrik kesintisi yaşandı. Yetkilileri aradıklarını ancak kimsenin kendilerine ulaşmadığını anlatan Yıldırım, "Evin için su doldu. Çatı yok ortada. Halimize bak. 4.5 saattir her yeri aradık. Evdeydim, tam yemek saatiydi. Rüzgardan uçtu, buradan halk geçiyor. Bir tanesine birşey olacak ondan sonra gelecekler. Bana 3 tane mesaj yollamışlar, 'En kısa zamanda geleceğiz' diye. En kısa zaman ne zaman? Kaç gün sürecek bu?" dedi.

ÇOCUK VARDI ALTINDI

Mahalle sakini Sefa Seyfi ise "Çatı uçtuğunda bir tane çocuk vardı altında. Ben buradaydım, çocuğu çektik. Ondan sonra çatı düştü. Teller suya değmeye başladı. Alt tarafta teller birbirine şase yapıyor" diye konuştu.

Bozyazı ilçesinde Sini Çayı taştı, caddeler, sokaklar ve işyerleri sular altında kaldı. Fırtınanın etkisi ile Mersin Limanı'ndaki konteynerler devrildi. Tarsus ilçesinde de bir elektrik direğinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kentte teyakkuz hali yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve itfaiye araçları belirli noktalarda bekleyişlerini sürdürüyor.