Yolları süpürürken bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Erdal Duru, sabah saatlerinde kaldırımları süpürürken bulduğu ve içinde yaklaşık bin TL para ile kimlik ve banka kartı olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Erdal Duru, örnek bir davranışa imza attı. Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde sabah saatlerinde süpürge ve küreğiyle kaldırım temizliği yapan Erdal Duru, içinde yaklaşık bin lira para, kimlik ve banka kartı olan bir cüzdan buldu. Cüzdanı bulduğunda aklına ilk olarak sahibine ulaştırmak geldiğini söyleyen Duru, sahibine ulaşamayınca cüzdanı bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim etti. Yapılan araştırmalar ve polisin yardımıyla cüzdanın Türkan Gül’a ait olduğu belirlendi. Duru, Daire Başkanlığına gelen Gül’e cüzdanı teslim etti.

“O an aklıma gelen sadece sahibini bulmaktı”

Sabah saat 08.00-08.30 sularında temizlik yaptığı Silifke Caddesi’nde cüzdanı bulduğunu söyleyen Erdal Duru, başından geçen olayı şöyle anlattı:

“Temizlik yaparken yolda bir cüzdan buldum. Temizlik yaparken, arkamı dönüp baktığımda siyah bir şey olduğunu fark ettim. Poşet sandım, cüzdan çıktı. Sahibine ulaştırmak için ne yapabileceğimi düşündüm. O an aklıma gelen sadece sahibini bulmaktı. İçinde bir miktar para ile kimlik ve kredi kartları vardı. Bunu Daire Başkanlığımıza teslim ettim. Gerekli yerlerden cüzdanın sahibini buldular. Biz vazifemizi yaptık.”