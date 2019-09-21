Yolların ve yolcuların kadim dostları hanlar, köprüler

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Anadolu'da yüzyıllardır ayakta duran köprü, kervansaray ve hanlar bugün işlevlerini yitirseler de mimarileriyle tarihi önemlerini koruyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin farklı noktalarında varlıklarını sürdüren han, kervansaray ve köprüler inşa edildikleri döneme ait izleri günümüze taşıyor.

Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı dönemlere ait bu yapılar, üzerinden geçen ya da orada konaklayanların hatıralarını da yaşatmaları açısından tarihin tanıkları olarak da görülüyor.

Köprüler tarih boyunca su ya da vadi gibi engellerle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayarak ticaretin gelişmesi veya kültürlerin yayılmasında önemli rol oynadı.

Kervanların ticaret yolları üzerinde kurulan ve her türlü ihtiyacın ücretsiz karşılandığı konaklama yeri olan kervansaraylar da Türklerin ticarete verdiği önemi, konukseverliğini ve sosyal devlet anlayışını simgeliyor.

Genellikle uzun yollar arasında, kentlerde, kasabalarda yapılan konaklama amaçlı hanlar ise bugün genellikle çarşı olarak kullanılıyor.