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Yollarının asfalt yapımı durdurulan Erganililer, atamadan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi sakinleri, 40 mahalle ve köyün ulaşımının sağlandığı 30 kilometrelik yollarının asfaltlanmasını durduran HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınıp, yerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Yollarının asfalt yapımı durdurulan Erganililer, atamadan memnun

Emrah KIZIL/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi sakinleri, 40 mahalle ve köyün ulaşımının sağlandığı 30 kilometrelik yollarının asfaltlanmasını durduran HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınıp, yerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun atanmasını memnuniyetle karşıladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce kayyum yönetimi döneminde ihalesi gerçekleştirilip, yapımına başlanan, 40 mahalle ve köyün ulaşımının sağlandığı Bereketli Mahallesi grup yolunun asfaltlama çalışmaları, 31 Mart seçiminden sonra yönetime gelen HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nce ödenek yetersizliği iddiasıyla çalışma durduruldu. Yollarının asfalt çalışmaları durdurulun mahalle sakinleri, birçok kez Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, tamamlanmasını talep etti. Yaptıkları birçok başvuruya rağmen mahalle sakinlerinin talebi yerine getirilmedi.
İçişleri Bakanlığı'nca hakkında terör soruşturması kapsamında dün görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun atanması, mahallelilerce memnuniyetle karşılandı.
Bereketli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Talay, yol sorunundan dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Güzeloğlu'ndan HDP'li belediyenin durdurduğu asfaltlama çalışmasını tamamlamasını talep etti.
'RİCAMIZ, BİR AN ÖNCE YOLUMUZUN ASFALT ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASI'
Bereketli Mahallesi'nin muhtarı Lamih Salar ise durdurulan asfalt çalışmasının tekrar başlatılması için 4 kez Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğini söyledi. Salar, belediye yetkililerden, asfaltlamanın devam etmesini talep ettiğinde, 'Erdoğan sizin dayınız da olsa bu yıl bu yolunuz yapılmayacak. Çünkü müteahhit iflas etti, yolununuz 2020'de yapılacak' yanıtıyla karşılaştığını aktardı. Salar, "Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı. Vali Güzeloğlu'ndan ricamız, bir an önce yolumuzun asfalt çalışmasını tamamlamasıdır" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Sıddık Karadaş da grup yolunun altyapı çalışmasının kayyum yönetimi tarafından tamamlandığını, HDP'li belediyenin göreve gelmesiyle asfaltlama çalışmasının durdurulduğunu aktardı. Karadaş, "Bu yolumuzun önceki kayyum tarafından altyapı çalışması tamamlandı. HDP'li belediye tarafından asfaltlama çalışması durduruldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu'ndan rica ediyoruz; bu yola bir el atsın. Valimiz bu bölgenin insanı. Milletin sorunlarını bilen biridir. İnşallah en yakın zaman bu halkın sorunlarını, taleplerini yerine getirip, bu çileden kurtarır" dedi.

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Yollarının asfalt yapımı durdurulan Erganililer, atamadan memnunYollarının asfalt yapımı durdurulan Erganililer, atamadan memnunYollarının asfalt yapımı durdurulan Erganililer, atamadan memnunYollarının asfalt yapımı durdurulan Erganililer, atamadan memnun

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