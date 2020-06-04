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Yolsuzlar Çetesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yolsuzlar Çetesi ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 22:35 | Son Güncelleme

Yolsuzlar Çetesi isimli Türk filmi bu akşam Kanal D'de yayınlanıyor. Yolsuzlar Çetesi filmide Osman Sonant, Beyti Engin, Kadir Çöpdemir, Pascal Nouma başrollerde oynuyor. Peki Yolsuzlar Çetesi filmi konusu nedir? Yolsuzlar Çetesi ne zaman çekildi? İşte Yolsuzlar Çetesi filmi hakkında bilgiler.

Yolsuzlar Çetesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yolsuzlar Çetesi ne zaman çekildi?

Yolsuzlar Çetesi filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yolsuzlar Çetesi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Fiko karakterine Beyti Engin, Kamil karakterine Osman Sonant, Rıfat karakterine Kadir Çöpdemir hayat veriyor.

YOLSUZLAR ÇETESİ KONUSU NEDİR?

Fiko ve Kamil, ailelerinin evlerini ipotek ederek bankadan ve tefeci olan Rıfat’dan aldıkları paralarla mahallelerinde bir büfe açmış, geçinme mücadelesi veren iki kafadar arkadaştır. Rıfat birden hem evleri hem de dükkânı almak için elindeki senedin ödeme tarihini erkene çekince ikili sıkışır ve işlerini toparlayıp para kazanmak için mahallenin bitirim öğrencisi Cafer ile anlaşırlar. İkilinin para kazandığını gören Rıfat dükkânlarını yakarak onları daha da zor duruma düşürür. Fiko ile Kamil, Rıfat’a olan borçlarını denkleştirmeye çalışırken başka bir mafya babası olan Süleyman ile Rıfat’ın savaşının tam ortasında kalırlar. İkili, Fiko’nun melek görünümlü ahlaksız ergen kardeşi Taki, aileleri ve Kamil’in uzatmalı aşkı Gülay’ın arasında bu mücadeleden sıyrılmaya ve kendilerini kurtarmaya çalışacaklardır.

YOLSUZLAR ÇETESİ OYUNCULARI

Ali Ayyıldız’ın yönetmenliği ve senaristliğini üstlendiği filmin yapımcılı ise Hakan Mataracı’ya ve Kar Film’e ait. Mafya komedisinin oyuncu kadrosunda ise Beyti Engin, Osman Sonant, Özge Sezince, Pascal Nouma ve Kadir Çöpdemir’in yanı sıra Burak Güneş, Başak Özbay Canbolat gibi isimler de yer alıyor.

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