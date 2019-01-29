Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye'nin Notu Kötü

Her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi'yle dünya genelindeki ülkelerin yolsuzlukla mücadeledeki başarısını değerlendiren Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2018 sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye listede 41 puanla 78'inci sırada yer aldı. Türkiye 2017 yılında 40 puanla 81’inci sırada yer almıştı. Puanlamada en fazla yolsuzluğa işaret eden rakam "0", en az yolsuzluğa işaret eden rakamsa "100".

Örgütten yapılan açıklamada Türkiye'nin bu yıl değerlendirmeye alınan dokuz bağımsız araştırmadan yalnızca birinde, geçen yıl hesaplamaya dahil olmayan bir araştırmanın verilerinde, artış gösterdiğini kaydetti. "Türkiye’nin puanı, bu araştırmanın etkisiyle bir önceki yıla göre bir puan yükselmiştir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin 2013'ten bu yana toplam 28 sıra gerilediğinin belirtildiği açıklamada "Türkiye 2012 yılından bu yana en çok gerileyen 5 ülke arasında yer aldı" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2018 yılı sonuçları, yolsuzluğa dair algının; hukuk devleti ilkeleri, basın özgürlüğü, sivil toplumun gücü, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi konularla doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Bu alanlarda yaşanan ihlaller Türkiye’nin dünya ortalamasının üzerine çıkmasına engel olmaktadır. Güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve liyakat ilkelerine yönelik ihlaller, Kamu İhale Kanunu’nun lafzına ve ruhuna aykırı uygulamalar, Kamu Özel İşbirliği projelerinde ve özelleştirme süreçlerinde kamu çıkarına aykırı ihale süreçleri ve uygulamalar öne çıkan sorunlar arasında görülmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarının gitgide zayıflaması ile Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, demokrasi geleneği bulunmayan ülkelerle aynı kategoride anılmaktadır. 2013 yılında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeler grubunda lider konumda bulunan Türkiye, bugün Gürcistan, Belarus ve Karadağ gibi ülkelerin gerisine düşmüştür. Küresel sıralamada ise Türkiye, ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlıklarla boğuşan, demokrasi ile tanışmamış birçok ülkenin gerisinde bulunmaktadır"

