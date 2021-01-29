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"Yolsuzluk Endeksinde Venezuela Latin Amerika’da İlk Sırada" 

29.01.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2020 raporuna göre Venezuela, Amerika kıtasında bu yıl da ilk sırada yer alıyor. Venezuela’da 2012’den bu yana yolsuzluk algısı her yıl artıyor

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önemli sivil toplum kuruluşları arasında gösterilen Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International-TI) 2020 raporuna göre Venezuela, Amerika kıtasında bu yıl da ilk sırada yer alıyor.

Araştırmanın yapıldığı 180 ülke arasında savaş ve kıtlık gibi sorunlar yaşayan Güney Sudan, Somali, Suriye ve Yemen’in ardından beşinci sırada yer alan Venezuela’da 2012’den bu yana yolsuzluk algısı her yıl artıyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Venezuela kurucu direktörü Mercedes De Freitas, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda son 17 yılda sadece yargıya taşınan yolsuzluk davalarının toplamda 52 milyar doları aştığını; ancak gerçek rakamın çok daha fazla olduğunu belirtti.

Freitas yolsuzluk vakalarının devlet denetiminde olan petrol, altın, elmas gibi değerli madenlerin satışında ve hükümetin yaptığı gıda, ilaç ve inşaat anlaşmalarında daha yoğun görüldüğünü ve paravan şirketler aracılığıyla yapıldığını söylüyor.

Bağımsız yargı, özgür medya ve sosyal denetim mekanizmalarının sağlıklı işlememesi gibi sorunların yolsuzluğa zemin hazırladığını ifade eden Freitas “Venezuela’da yolsuzluk kültürel bir olgu olarak trafik polisiyle olan ilişkiden pasaport almaya kadar gündelik yaşamın hemen her alanında görülüyor. Yolsuzlukla mücadele için topyekun bir mücadele gerekiyor” diyor.

Yolsuzluk insan hakları ihlallerine zemin hazırlıyor

Son yılların en ağır ekonomik, sosyal ve insani krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da yolsuzluk oranları arttıkça kamu harcamalarında düşüş yaşandığına dikkat çeken IT Venezuela Direktörü, bu durumdan en çok devlet desteğine ihtiyaç duyan yoksulların etkilendiğine dikkat çekiyor.

Freitas, “Yolsuzluk insan hakları ihlallerine zemin hazırlıyor. Özellikle ekonomik krizden dolayı beslenme, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan milyonlarca kişi devletin korumasına ihtiyaç duyuyor ancak yolsuzluklar insan haklarının yükümlüsü ve garantörü olması gereken devletin bu işlevlerini yerine getirmesini engelliyor” diyor.

2020 Yolsuzluk Algısı Endeksi raporunda Corona virüsünün sadece sağlık ve ekonomi krizini değil; aynı zamanda can kayıplarına ve pandemiye karşı verilen küresel mücadeleyi baltalayan bir yolsuzluk krizini de körüklediğine dikkat çekiliyor.

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