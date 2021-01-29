"Yolsuzluk Endeksinde Venezuela Latin Amerika’da İlk Sırada" 

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önemli sivil toplum kuruluşları arasında gösterilen Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International-TI) 2020 raporuna göre Venezuela, Amerika kıtasında bu yıl da ilk sırada yer alıyor.

Araştırmanın yapıldığı 180 ülke arasında savaş ve kıtlık gibi sorunlar yaşayan Güney Sudan, Somali, Suriye ve Yemen’in ardından beşinci sırada yer alan Venezuela’da 2012’den bu yana yolsuzluk algısı her yıl artıyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Venezuela kurucu direktörü Mercedes De Freitas, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda son 17 yılda sadece yargıya taşınan yolsuzluk davalarının toplamda 52 milyar doları aştığını; ancak gerçek rakamın çok daha fazla olduğunu belirtti.

Freitas yolsuzluk vakalarının devlet denetiminde olan petrol, altın, elmas gibi değerli madenlerin satışında ve hükümetin yaptığı gıda, ilaç ve inşaat anlaşmalarında daha yoğun görüldüğünü ve paravan şirketler aracılığıyla yapıldığını söylüyor.

Bağımsız yargı, özgür medya ve sosyal denetim mekanizmalarının sağlıklı işlememesi gibi sorunların yolsuzluğa zemin hazırladığını ifade eden Freitas “Venezuela’da yolsuzluk kültürel bir olgu olarak trafik polisiyle olan ilişkiden pasaport almaya kadar gündelik yaşamın hemen her alanında görülüyor. Yolsuzlukla mücadele için topyekun bir mücadele gerekiyor” diyor.