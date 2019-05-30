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Yolsuzluk haberi yapan Fransız gazeteciye istihbarat sorgusu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Fransa hükümetine ilişkin yolsuzluk haberi yapan Fransız gazeteci Ariane Chemin sorguya alındı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine ilişkin yolsuzluk haberi yapan gazeteci sorguya alındı.

Fransa hükümetine ilişkin yolsuzluk haberi yapan Fransız gazeteci Ariane Chemin sorguya alındı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine ilişkin yolsuzluk haberi yapan gazeteci sorguya alındı. Fransız gazeteci Ariane Chemin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eski güvenlik şefi yardımcısı Alexandre Benalla’yı da kapsayan yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak Temmuz 2018’de yaptığı haber nedeniyle istihbarat servisi tarafından sorgulandı. Chemin’in Fransa İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) ajanları tarafından avukatıyla birlikte yaklaşık 45 dakika boyunca sorgulandığı açıklandı.
Chemin sorgulamasıyla ilgili olarak, “Yalnızca gazeteci olarak işimi yaptığımı açıkladım. Bana kaynaklarımı sormanın dolaylı bir yolu olan, bilgilerimi nasıl kontrol ettiğim konusunda birçok soru sordular” ifadelerini kullandı. Chemin, Fransız yasalarına göre haber kaynakları hakkında bilgi saklama hakkına sahip olduğunu da belirtti.

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