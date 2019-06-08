Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci, uyuşturucu üretme iddiasıyla tutuklandı

Rusya’nın tanınmış gazetecilerinden Ivan Golunov, son yaptığı yolsuzluk haberlerinin ses getirmesinin ardından uyuşturucu imal etmek suçlamasıyla tutuklandı.

Rus haber kurumu Meduza’nın muhabiri Ivan Golunov, Moskova’da metro istasyonunda polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı. Çantasında yapılan aramada uyuşturucu madde çıktığı haberlerinin duyulmasından sonra polis tarafından muhabirin evine baskın gerçekleştirildi. Moskova’daki eve yapılan operasyonda uyuşturucu imalatında kullanılan düzenek ve çok miktarda uyuşturucu madde tespit edildi. Rus polisi muhabirin gözaltına alınmasının üzerine kamuoyuna eve yapılan baskında ele geçirilen düzenek ve uyuşturucu maddelerin görüntülerini servis etti. Golunov’un avukatı Dmitry Djulai ise gözaltından sonra yaptığı açıklamada muhabirin gözaltına alınmasını ‘komplo’ olarak değerlendirdi.

Son olarak yolsuzluk haberi yapmıştı

Muhabirin gözaltına alınıp daha sonra tutuklanmasının üzerine Rusya’da tartışmalar giderek büyümeye başladı. Muhabirin Moskova’daki yerel yönetimlerin yolsuzluk yaptığına dair yaptığı araştırma haberinin üzerine böyle bir operasyonun gerçekleşmesi kamuoyunda soru işaretleri bıraktı. Ivan Golunov’un uyuşturucu üretmek suçlamasıyla tutuklanmasını bir düzmece olarak değerlendiren birçok kesim olayın gerçek yüzünün muhabirin yaptığı yolsuzluk haberleri olduğunu savunuyor. Başka bir kesim ise olayla ilgili soruşturmanın şeffaflığının göz önünde olduğunu dile getirerek muhabirin gerçek bir suçlu olduğunu savunuyor.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu’ndan Rusya’ya tepki

Gazeteci Ivan Golunov’un tutuklanmasının üzerine Avrupa Gazeteciler Federasyonu resmi bir açıklama yaparak gazetecinin tutuklanmasının politik nedenlerden kaynaklandığını savunarak Rusya’dan gazetecinin serbest bırakmasını istedi. Diğer taraftan bazı Rus gazeteciler Rusya İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanarak protesto eylemi gerçekleştirdi. Rus gazeteciler muhabir arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ederken şuana kadar Rus polisi protesto veya suçlamalara hiçbir şekilde karşılık vermedi.

