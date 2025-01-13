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  4. Yolsuzluk iddiası gündem olmuştu! Azerbaycan Büyükelçiliği'ne atanan Birol Akgün'den açıklama

Yolsuzluk iddiası gündem olmuştu! Azerbaycan Büyükelçiliği'ne atanan Birol Akgün'den açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.01.2025 19:44
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11 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Azerbaycan Büyükelçiliği'ne atanan Birol Akgün, yolsuzluk iddialarıyla soruşturma başlatılan Yunus Emre Vakfı'nın yöneticisi olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı. Akgün, "Sözü geçen iddialara yol açan meselelerle ilgili herhangi bir yetkim yahut sorumluluğum olmadığı gibi, devam eden soruşturmanın da şahsıma taalluk edebilecek hiçbir yönü bulunmamaktadır" dedi.

Yolsuzluk iddiası gündem olmuştu! Azerbaycan Büyükelçiliği'ne atanan Birol Akgün'den açıklama

Azerbaycan Büyükelçiliği'ne atanan Birol Akgün, söz konusu soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Birol Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"11 Ocak 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmam üzerine, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, kişilik haklarıma saldırı mahiyetinde ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız bilgilere yer verilmiştir. 2016 yılından bu yana Türkiye Maarif Vakfı'nın Başkanlığını üstlenmekteyim. 5653 sayılı Kanun'un amir hükmü gereğince, Yunus Emre Vakfı'nda da Maarif Vakfı adına Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapmaktayım. Sözü geçen mecralarda dile getirilen iddialar, Yunus Emre Enstitüsü'nün eski yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olup bütün bu iddialar halen devam eden resmi bir yargılama sürecinin konusunu teşkil etmektedir. Sözü geçen iddialara yol açan meselelerle ilgili herhangi bir yetkim yahut sorumluluğum olmadığı gibi, devam eden soruşturmanın da şahsıma taalluk edebilecek hiçbir yönü bulunmamaktadır. Kişilik haklarıma karşı gerçekleştirilen bu saldırının sorumlularıyla hukuk önünde hesaplaşacağımı, kamuoyuna saygıyla duyururum."

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Büyükelçi Azerbaycan
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