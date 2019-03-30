Yolsuzluk skandalında Kanada Başbakanı Trudeau üzerindeki baskı büyüyor

Eski Bakan Jody Wilson-Raybould, hükümet yetkililerinin kendisini SNC-Lavalin şirketinin yolsuzluk vakasında soruşturulmasını engellemeye ikna etmeye çalıştığını söylüyor.

Wilson-Raybould, parlamento komisyonuna bir ses kaydı ve diğer bazı belgeler verdi.

Kamuoyuna açıklanan dosyaların, haftalardır skandalın etkilerini sınırlı tutmaya çalışan Trudeau üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

İDDİALAR NE?

SNC-Lavalin'in eski yöneticilerinin, Libya'da 2011'de devrilen Muaamer Kaddafi rejimi döneminde Libya'da ihale alabilmek için rüşvet verdiği iddia ediliyordu.

Liberal Başbakan Trudeau ise, SNC-Lavalin'in soruşturulmasını engelleyecek ve bunun yerine para cezası verilmesini sağlayacak bir karar alması için Wilson-Raybould'a, baskı yapmakla suçlanıyor.

Skandal nedeniyle Wilson-Raybould, geçen Şubat'ta istifa etmişti.

Trudeu ise suçlamaları reddediyor.

Ancak kamuoyu yoklamaları, skandalın gelecek Ekim ayında yapılacak genel seçimler öncesi, Trudeau ve hükümetine desteği sarstığını gösteriyor.

SES KAYDINDA NELER VAR?

Kamuoyuna açıklanan, 18 dakikalık ses kaydında, Wilson-Raybould ve üst düzey yetkili Michael Wernick, telefonda SNC-Lavalin soruşturması hakkında konuşuyor.