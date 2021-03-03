Yolsuzluk soruşturmasının 3. duruşması sona erdi

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç, dönemin muhasebe personeli Reşat Elgin, müteahhit Bekir B. İle Halit Güleç’in sekreteri Bahar T’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davada dönemin Mali Hizmetler Müdürü Şenay R.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davanın üçüncü duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet suçu ve resmî belgede sahtecilik suçlamasıyla açılan davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, dönemin Malî Hizmetler Müdürü Şenay R.K, müteahhit Bekir Bilgi ve Güleç’in sekreteri Bahar T. cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile davaya katıldı. Aralarında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman’ın da olduğu 30 sanık da duruşmada hazır bulundu. Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında, mahkeme heyeti, aralarında dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç’in de bulunduğu 4 sanığın tutukluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 8 Haziran tarihine ertelendi.

