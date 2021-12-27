HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yolsuzluk suçlaması nedeniyle açığa alınan Somali başbakanı görevine devam etmekte ısrarlı

Yolsuzluk suçlaması nedeniyle açığa alınan Somali başbakanı görevine devam etmekte ısrarlı

27.12.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali'de siyasi kriz tırmanıyor. Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle açığa alınan başbakanı destekleyenler, cumhurbaşkanını 'dolaylı darbe' ile suçluyor.

Yolsuzluk suçlaması nedeniyle açığa alınan Somali başbakanı görevine devam etmekte ısrarlı

Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo, arazi hırsızlığı ile suçlanan Başbakan Mohamed Hussein Roble'yi açığa aldı. Fakat Başbakan Roble bu kararı tanımadığını açıkladı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanının "çok çirkin davrandığı" ifade edilerek, Roble'nin görevine devam edeceği duyuruldu.

Başbakan Roble'yi destekleyenler de cumhurbaşkanını 'dolaylı darbe' girişiminde bulunmakla suçladı.

Güvenlik kuvvetlerinin bugün başbakanın ofisine girmesini önlemeye çalıştığı, ancak başarılı olamadıkları bildiriliyor.

Somali'de başbakan ile cumhurbaşkanı arasında uzun süredir devam eden iktidar mücadelesinin ülkede istikrarsızlığı artırmasından endişe ediliyor.

Somali'de uzun yıllar iktidarda kalan eski cumhurbaşkanı Siad Barre'nin 1991'de devrilmesinden bu yana etkili bir hükümet kurulamadı.

Rakip politikacılar ve klanlar arasındaki çekişmelerle gölgelenen ülke, aynı zamanda El Kaide ile bağlantılı Eş Şebab örgütü ile de mücadele ediyor.

Seçimler sonuçlanamadı

Cumhurbaşkanı Farmajo'nun görev süresi Şubat ayında doldu, ancak yeni cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine dair anlaşmazlıklar yüzünden uzatıldı.

Milletvekillerinin klanların ileri gelenleri tarafından belirlendiği karmaşık bir seçim sistemine sahip olan Somali'de, parlamento seçimleri Kasım ayından beri devam ediyor.

Seçimlerin 24 Aralık'ta sonuçlanması öngörülüyordu, ancak süre dolmasına rağmen sonuç alınamadı.

Cumhurbaşkanı ile başbakan, birbirlerini seçimleri baltalamakla suçluyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Farmajo, hakkındaki yolsuzluk soruşturması sona erene kadar başbakanın görevlerini askıya aldığını bildirdi.

Başbakan Roble, bazı diğer yetkililerle birlikte, başkent Mogadişu'da orduya ait olan bir araziyi zimmetine geçirmekle suçlanmış ve bu suçlamayı reddetmişti.

Farmajo'nun, başbakanın açığa alındığını açıklamasına rağmen, Başbakanlık'ın Twitter hesabından yayınlanan mesajda "Başbakanın her zamanki gibi günlük çalışmalarına devam ettiği ve iktidarın barışçı bir şekilde devredilmesini sağlayacak makul bir seçim sürecine olan bağlı kalmayı sürdürdüğü" ifade edildi.

Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdurahman Yusuf Omar Adala da başbakanlık çevresine güvenlik güçleri gönderilmesinin Roble'nin görevine devam etmesini engelleyemeyeceğini söyledi.

Adala "Bu sabah olanlar, dolaylı darbedir ama başarılı olamayacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Kadınların tek başına uzun yolculuk yapmasını yasakladılarKadınların tek başına uzun yolculuk yapmasını yasakladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya ‘teftiş’ yanıtı

Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya ‘teftiş’ yanıtı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.