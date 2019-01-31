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Yolsuzluk yapan Belçikalı siyasetçi 476 sene boyunca 400 Euro ödeyecek

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 13:38 | Son Güncelleme

Belçika’da yolsuzlukla suçlanan Charleroi Belediye Başkanı Claude Despiegeleer, mahkeme kararıyla yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro cezasını 476 sene boyunca taksitle ödemeye mahkum edildi.Belçika’da Charleroi Belediye Başkanı Claude Despiegeleer’in zimmetine para geçirdiği tespit edildikten sonra 2010 yılında suçlu bulunmuştu.

Belçika’da yolsuzlukla suçlanan Charleroi Belediye Başkanı Claude Despiegeleer, mahkeme kararıyla yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro cezasını 476 sene boyunca taksitle ödemeye mahkum edildi.
Belçika’da Charleroi Belediye Başkanı Claude Despiegeleer’in zimmetine para geçirdiği tespit edildikten sonra 2010 yılında suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Despiegeleer’in sağlık sorunları sebebiyle tutukluluğuna son vererek yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Despiegeleer’in üzerinde mal varlığı bulunmaması nedeniyle para cezasını yapılandırarak aylık 400 Euro ödemesi kararını açıkladı. Despiegeleer’in 476 seneye yayılan borcu, her şey yolunda giderse 2495 yılında bitecek.

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