Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelbli, Başbakan Benyamim Netanyahu hakkındaki 78 sayfalık iddianameyi Kudüs Bölge Mahkemesi'ne sundu. Böylece, yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'nun yargılanma süreci resmen başladı.

Rüşvet, dolandırıcılık ve kendisine duyulan güveni suistimalle suçlanan Netanyahu, suçlamaların siyasi olduğunu ve bir "cadı avına" maruz kaldığını savunuyor.

Başsavcı iddianameyi, Netanyahu'nun süreçle ilgili olarak parlamentoya yaptığı dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden sonra sundu.

Washington'da olan Netanyahu'nun dokunulmaz talebinin parlamentoda bugün görüşülmesi planlanıyordu. Ancak İsrail Başbakanı, dokunulmazlık tartışmasının adil bir ortamda yapılmayacağını savunarak başvuruyu geri çekme kararı aldığını açıkladı.

Parlamento'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu barış planını açıklayacağı gün meclisin böyle bir gündemle toplanacak olmasını eleştiren Netanyahu şunları söyledi:

"İsrail halkının kaderini belirleyecek böyle bir anda, İsrail'in daimi sınırlarını şekillendirmek ve gelecek kuşakların güvenliğini garanti altına almak için ABD'ye yaptığım tarihi ziyaret sırasında Knesset'te (İsrail parlamentosu) yeni bir dokunulmazlık tiyatrosu başlamak üzere. Bu kirli oyunun devam etmesine izin veremem" dedi.