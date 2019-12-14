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Yolsuzluktan yargılanan El Beşir'in cezası belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2019 14:57 | Son Güncelleme

Sudan'da mahkeme, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından yargılanan eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in iki yıl boyunca bir rehabilitasyon merkezinde tutulmasına karar verdi.

Yolsuzluktan yargılanan El Beşir'in cezası belli oldu

Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 75 yaşındaki El Beşir'in iki yıl boyunca bir rehabilitasyon merkezinde tutulmasına hükmetti. Sudanlı hâkim, söz konusu karara gerekçe olarak "Yasalara göre, 70 yaşın üzerindekilere hapis cezası verilmiyor" dedi. Hâkim, El Beşir'in devrilmesinin ardından konutunda bulunan milyonlarca euro ve Sudan parasına da el konulmasına karar verdi.

Sudan'da, artan fiyatlar ve gıda sıkıntısı nedeniyle Aralık 2018'de başlayan protestolar kısa süre içinde El Beşir'in istifasının istendiği gösterilere dönüşmüştü. Güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle bastırılmaya çalışılan eylemlerde onlarca Sudanlı hayatını kaybetmiş, yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten El Beşir aylarca süren gösteriler sonrası devreye giren Sudan ordusu tarafından geçen Nisan'da askeri darbeyle devrilmişti. Ülkede daha sonra ise ordu ve sivil muhalefet ortaklığında bir geçiş hükümeti kuruldu.

El Beşir'e yönelik diğer suçlamalar

İktidardan devrildiği tarihten bu yana gözaltına tutulan El Beşir'in, göstericilerin öldürülmesi için talimat verdiği gerekçesiyle yargılandığı ikinci bir davada henüz karar verilmedi.

El Beşir, 2000'li yıllarda Darfur bölgesinde yaşananlardan dolayı da Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından "soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanıyor. UCM, El Beşir hakkında 2009 ve 2010 yıllarında uluslararası tutuklama kararları çıkardı.

Sudan ordusu, El Beşir'i UCM'ye iade etmeyeceğini belirtiyor. Geçiş hükümetiyse El Beşir'in Lahey'deki mahkemeye iade edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar bir görüş bildirmedi.

Suudi Prens'ten gelen paralar

El Beşir, geçen Ağustos ayındaki duruşmada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan 25 milyon dolar aldığını söylemişti.

Veliaht Prens'in, bu paranın kaynağının kendisi olduğunun bilinmemesini istediği için söz konusu meblağı Sudan Merkez Bankası'na yatırmadığını belirten El Beşir, 25 milyon doların tamamının bağış amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Suudi liderin verdiği paranın 2 milyon dolarının bir askeri hastaneye, 3 milyon dolarınınsa Sudan'daki bir üniversiteye bağışlandığını söyleyen El Beşir, 5 milyon doların da Hızlı Destek Gücü adlı milis gücüne verildiğini belirtti.

AP,AFP,rtr / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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