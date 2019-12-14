Yolsuzluktan yargılanan El Beşir'in cezası belli oldu

Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 75 yaşındaki El Beşir'in iki yıl boyunca bir rehabilitasyon merkezinde tutulmasına hükmetti. Sudanlı hâkim, söz konusu karara gerekçe olarak "Yasalara göre, 70 yaşın üzerindekilere hapis cezası verilmiyor" dedi. Hâkim, El Beşir'in devrilmesinin ardından konutunda bulunan milyonlarca euro ve Sudan parasına da el konulmasına karar verdi.

Sudan'da, artan fiyatlar ve gıda sıkıntısı nedeniyle Aralık 2018'de başlayan protestolar kısa süre içinde El Beşir'in istifasının istendiği gösterilere dönüşmüştü. Güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle bastırılmaya çalışılan eylemlerde onlarca Sudanlı hayatını kaybetmiş, yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten El Beşir aylarca süren gösteriler sonrası devreye giren Sudan ordusu tarafından geçen Nisan'da askeri darbeyle devrilmişti. Ülkede daha sonra ise ordu ve sivil muhalefet ortaklığında bir geçiş hükümeti kuruldu.

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