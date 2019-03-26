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Yolu Büyükşehir, reklâmı Nilüfer yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 yılda anlatacak 10 projesi olmayanların tabelâlarla algı belediyeciliği yapmaya devam ettiğini söyledi.Bursa’nın en temel meselesi olan ulaşıma köklü çözümler üretmek için akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler, toplu taşımaya teşvik için indirimler ve toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan mevcut şehir içi yolları da daha sağlıklı hâle getiriyor.

Yolu Büyükşehir, reklâmı Nilüfer yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 yılda anlatacak 10 projesi olmayanların tabelâlarla algı belediyeciliği yapmaya devam ettiğini söyledi.
Bursa’nın en temel meselesi olan ulaşıma köklü çözümler üretmek için akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler, toplu taşımaya teşvik için indirimler ve toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan mevcut şehir içi yolları da daha sağlıklı hâle getiriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde özellikle Nilüfer ilçesinin bütün ana arterlerinde çalışma sergileniyor. Görükle Mahallesi’ni İzmir Yolu Görükle Kavşağı üzerinden Kayapa’ya bağlayan ana arterde Nilüfer Görükle Kavşağı ile Kayapa TOKİ arasındaki yolun 2900 metresinde asfalt kaplama tamamlandı, trafik çizgi ve işaretleri de yapılarak yol trafiğe açıldı.
Yol bitti Nilüfer tabelâ dikti
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgedeki yol yapım çalışmaları hızla devam ederken, trafiğe açılan Görükle - Kayapa TOKİ arasındaki yolun kenarına Nilüfer Belediyesi tarafından yol yapım çalışması tabelâsı dikilmesi dikkatiçekti. Nilüfer Belediyesi’nin herhangi bir çalışması olmamasına rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yola koyduğu tabelâlar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.
Nilüfer Belediyesi’nin yıllardır aynı algı operasyonlarını yaptığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye binasının karşısına kazandırdıkları ücretsiz otoparkın tabelâsının da daha önce ağaç dikilerek gizlenmeye çalışıldığını vurguladı. 20 yılda anlatacak 10 tane projesi olmayanların bu tür algı belediyeciliğiyle vatandaşı kandırmaya çalıştığını belirten Başkan Aktaş, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyorlar. Soruyorum sayacağınız 10 tane proje var mı? Bütün alt yapıyı Büyükşehir yaptı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Özlüce, Altınşehir bütün ana arterleri Büyükşehir yapmış. Orta refüjlerdeki çiçeklerin bakımına kadar Büyükşehir yapıyor” diyerek algı belediyeciliğine tepki gösterdi.

Yolu Büyükşehir, reklâmı Nilüfer yaptı

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