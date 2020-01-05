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  4. Yolu kapalı köydeki kanser hastası için seferber oldular

Yolu kapalı köydeki kanser hastası için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

SİVAS Divriği'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk için İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu.

SİVAS, (DHA) - SİVAS Divriği'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk için İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol açılırken, Öztürk hastaneye ulaştırıldı.
Divriği'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İkizbaşak köyünün yolu ulaşıma kapandı. İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki köyde rahatsızlanan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk’ün yakınları, sağlık ekiplerini arayarak, acil yardım istedi. Köye ulaşmakta güçlük çeken sağlık görevlileri, İlçe Özel İdaresi'ne bağlı olarak çalışan karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bölgedeki kapalı yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, İkizbaşak köyüne öncelik verdi. İş makineleriyle yapılan çalışma sonucu yol açılırken, sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı. İlk müdahalesi köyde yapılan Seyit Gazi Öztürk, daha sonra ambulansla Divriği'ye götürüldü. Sağlık ekiplerine, Divriği Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri öncülük etti. Divriği Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Öztürk'ün tedavisine başlandı.

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