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Yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:16 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kar yağışı nedeni ile yolları kapanan köyde mahsur kalan böbrek hastası Perihan Tanış (60), paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta kar yağışı nedeni ile yolları kapanan köyde mahsur kalan böbrek hastası Perihan Tanış (60), paletli ambulansla hastaneye götürüldü.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıyar köyünde yaşayan ve haftada 3 gün diyalize bağlanan böbrek hastası 2 çocuk annesi Perihan Tanış, kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca sıkıntı yaşadı. Merkeze 75 kilometre uzaklıktaki köyünde mahsur kalan Tanış'ın yakınları, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Köy yollarının dar olmasından dolayı kepçe ve greyder kapalı olan yolları açamayınca bölgeye paletli ambulansın sevk edilmesi kararlaştırıldı. Yıldız beldesinde bulunan 112 Acil Komuta Merkezi ile irtibata geçilmesinin ardından paletli ve normal ambulans hastayı almak üzere yola çıktı. Aynı zamanda yol açma özelliği bulunan paletli ambulans yaklaşık 4 saatlik uğraşın ardından köye ulaştı. Paletli ambulansla evinden alınan böbrek hastası Tanış, köye yakın bölgede bekleyen normal ambulansa sevk edilerek Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesine kaldırıldı.
Hastanın ağabeyi Ahmet Bulut (65), kardeşinin haftada 3 kez diyalize girmek zorunda olduğunu ifade ederek, "Kardeşim böbrek hastası. 3 senedir diyalize giriyor. Yollar kapalı olduğundan dolayı bilgi verdik, paletli ambulans geldi. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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