Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar deposu önünde eylem yapan işçiler, yolu kapatmak isteyince polis müdahale etti, 14 işçi gözaltına alındı. Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar deposu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sendikalaştıkları için ücretsiz izne çıkarılan, yaklaşık 10 gün önce de Kod29 ile işten çıkarılan işçilerin depo önünde direnişlerinin 60 gününde gerginlik yaşandı. İşçiler sabah erken saatlerde deponun önüne gelerek eylemlerine başladı. İlk olarak mikrofonla depoya doğru seslerini duyurmaya çalışan işçiler, daha sonra halay çekip, oyun havası oynayarak eylemlerini sürdürdü. İşçilerin eylemi gün boyu devam etti. Polis ekipleri de gün boyu tedbir amaçlı bölgede bekledi. İş çıkış saatinde işçilerin servislerin geçmesine müsaade etmemeleri ve yolu kapatmaları üzerine bölgede hazır bekleyen polis ekipleri müdahale etti. İlk olarak işçileri megafon ile uyaran ekipler, eylemi sürdüren işçileri gözaltına aldı. Toplamda 14 işçinin gözaltına alındığı öğrenildi.

“İçeride yapılan baskılara hala devam ediliyor”

Yaklaşık 2,5 senedir Migros depoda çalıştığını söyleyen Sevim Gödeş, “Direnişimizin 50. gününe kadar bizi ücretsiz izne mahkum ettiler. 51. günde ahlaksız olan Kod 29 ile bizi işten çıkardılar. İlk başta ücretsiz izne karşı burada direniyorduk, şimdi Kod 29’a karşı burada direnmeye devam ediyoruz. Haklarımızı alana kadar, tacizci amirler kovulana kadar burada direnmeye devam edeceğiz. Baskılar çok olmaya başladı. Özellikle kadın arkadaşlarımıza çok baskı uygulamaya başladılar. Mobbing olsun, tehdit olsun, psikolojik şiddet olsun, taciz olsun, bunlar çok artmaya başladı. İçeride yapılan baskılara hala devam ediliyor. Sözde istifa eden tacizci amirler kovuldu diye bir söylenti çıktı. Ama hala içeride bulunuyor. İçeride hala kadın çalışanlara fiziksel tacizler devam ediyor. Kadınlarımızı 3 şekilde tehdit etmeye çalışıyorlar; ‘Ya sen kendin kabul edeceksin, ben sana dokunacağım, ya senin ailen duyacak ya da sen bu işten kovulacaksın’ diye bu 3 seçenek ile kadın arkadaşlarımıza baskı uygulamaya devam ediliyor” dedi.