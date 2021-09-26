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Yolu kapatıp Erik Dalı türküsüyle dans ettiler!

26.09.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yolu kapatarak 'Erik Dalı Gevrektir' türküsünü açarak dans eden gençler, yoldan geçmek isteyen bir sürücü ile tartıştı. O anları görüntüleyen kişi ise yaşananlara tepki göstererek "Burası Türkiye" dedi.

Yolu kapatıp Erik Dalı türküsüyle dans ettiler!

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilleriyle kavşağa gelen yaklaşık 10 kişilik grup, yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inip 'Erik Dalı Gevrektir' türküsü eşliğinde oynamaya başlayan gruba, yoldan geçmek isteyen bir sürücü korna çalarak tepki gösterdi. Grubun yol vermemesi üzerine sürücü yolunu değiştirmek zorunda kaldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"BURASI TÜRKİYE"

Sesleri duyup olayı görüntüleyen bir kişi "Saat 00.20, gençler eğleniyor. Kavşağı kilitlediler. Dönmek isteyen dönemiyor. Burası Türkiye. Neyi kutluyorlar, Allah bilir" sözleriyle tepki gösterdi.

"SOPAYI YİYECEKSİN"

Bu sırada yoldan geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün geldiğini gören başka bir kişi de "Amcam git şimdi sopa yiyeceksin, git. Aha sopayı yiyeceksin az kaldı" ifadelerini kullandı.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
antalya
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