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Yolu kapatıp gelin arabasıyla drift yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2018 20:28 | Son Güncelleme

Üsküdar'da gelin aracıyla drift yapan sürücü polis tarafından yakalandı.

Üsküdar'da gelin aracıyla drift yapan sürücü polis tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye 235 lira para cezası kesildi. Geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar Altunizade Mahiri İz Caddesi üzerinde gelin aracıyla içinde gelin ve damat olduğu sırada trafiği tehlikeye sokarak drift yapan şoför, Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. Ehliyetine el konulan sürücü Ali Rıza A'ya 235 lira para cezası kesildi. İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar drift gelin arabası

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