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Yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yeniköy’de rahatsızlanan hamile Gülten Oğul (32), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE), 6 saatlik çalışmalarıyla evden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

Aziz ÖNAL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yeniköy’de rahatsızlanan hamile Gülten Oğul (32), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE), 6 saatlik çalışmalarıyla evden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Karlıova ilçesine bağlı Yeniköy'de hamile Gülten Oğul, dün gece rahatsızlanınca yakınları tarafından sağlık görevlilerinden ambulans talebinde bulunuldu. İhbar üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE bölgeye hareket etti. Karlı ve zor şartlarda köye ulaşan ekipler, Oğul'u, evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü. 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırılarak tedaviye alınan Oğul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldıYolu kardan kapalı köydeki hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

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