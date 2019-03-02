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Yolu kardan kapalı köydeki hasta paletli ambulansla alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sakaören köyünde rahatsızlanan Kutbettin Kala’nın (63) yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Yolu kardan kapalı köydeki hasta paletli ambulansla alındı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL(DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sakaören köyünde rahatsızlanan Kutbettin Kala’nın (63) yardımına UMKE ekipleri yetişti.
Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde yaşayan kronik böbrek yetmezliği bulunan Kutbettin Kala, ağrıları şiddetlenince yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı harekete geçen UMKE ekipleri, yolu karla kapalı olan köye paletli ambulansla ulaştı. Evinde ilk tedavisi yapılan Kala, daha sonra paletli ambulansla ana yol güzergahında bekleyen 112 ambulansına alınarak Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kala'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Yolu kardan kapalı köydeki hasta paletli ambulansla alındıYolu kardan kapalı köydeki hasta paletli ambulansla alındı

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