Yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 6 çocuk, 9 saatte hastaneye götürüldü

Köy yolunun yüksek dağlardan geçtiği için tehlikeli olduğunu belirten Derse, "Burada çok fazla kar var. Bir kepçe bir greyder bir de kamyonetle yolu açmaya çalıştık. Yollar çok kötüydü. Gidebildiğimiz yere kadar gidip hastayı aldık. Gece gündüz hazır bekliyoruz. Acil bir şey olduğunda hemen müdahale ediyoruz." dedi.

Köy Muhtarı Felzullah Esenlik ise çocukların ateşinin çıktığını ve ishal olduklarını belirterek, "Çok halsiz düşüp kusmaya başladılar. Bizler de 112 ve Özel İdare ekiplerini aradık. Zorlu çalışmalar sonucu hastaları aldılar. Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.

