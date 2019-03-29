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Yolu kısaltan köprünün açılışını halayla kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de Munzur Çayı üzerinde inşa edilen 71 metre uzunluk ve 7 metre genişliğindeki köprü, düzenlenen törenle açıldı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de Munzur Çayı üzerinde inşa edilen 71 metre uzunluk ve 7 metre genişliğindeki köprü, düzenlenen törenle açıldı. Babaocağı köyü sakinleri, kent merkezine gitmek için 35 kilometre kat ettikleri yolun köprüyle birlikte 10 kilometreye kısalmasını, Vali Tuncay Sonel ile birlikte halay çekerek kutladı.

Tunceli merkeze bağlı Babaocağı köyü sakinleri, kent merkezine ulaşmak için 10 kilometrelik yolu, Munzur Çayı'nda köprü olmadığı için Geyiksuyu köyünü kullanarak 35 kilometre kat ettikten sonra ulaşıyordu. İl Özel İdaresi tarafından Munzur Çayı üzerine 71 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde köprü inşa edildi. Yapımı tamamlanan köprü, düzenlenen törenle açıldı. Törene; Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri ve köy sakinleri katıldı.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, vatandaşların talebiyle köprüyü inşa ettiklerini belirterek, "Ekiplerimizle kısa sürede köprümüzü bitirmiş olduk. Hem Babaocağı köylülerine, hem Tunceli'mize, hem de memleketimize hayırlı olsun. Devletimiz var olsun. Devletimizin şefkatini, başta yetim ve öksüz evlatlarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, şehit ve gazi ailelerimize ve toplumun tüm bireylerine göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Köy muhtarı Ali Veli Yoslun ise köprünün yapılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okunan dualardan sonra köprünün açılışı yapıldı. Yıllar sonra kent merkezine 10 kilometre mesafeyle ulaşacak olmanın sevincini yaşayan köy sakinleri, yağışa rağmen davul ve zurna eşliğinde halay çekip kutlama yaptı. Vali Sonel de halayın başına geçip, köy sakinlerinin mutluluğuna ortak oldu.

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