Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Yığılca ilçesinden SGK işlemleri için gelen Abdullah Yiğit (67), öğle arasında kent merkezine kestirme yoldan ulaşmak isterken merdivenlerden düşerek yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Yığılca'da oturan Abdullah Yiğit, SGK işlemleri için Düzce şehir merkezine geldi. Öğle arası olduğu için SGK binasında işlem yapılmadığını öğrenen Yiğit daha sonra zaman geçirmek için kent merkezine gitmek istedi. Kurum binasının yanında bulunan metruk binanın merdivenlerinden ana caddeye çıkmaya çalışan Abdullah Yiğit merdivenlerden düşerek yaralandı. Yiğit'in yardım çağrısını duyan çevredekiler durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Abdullah Yiğit, olay yerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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