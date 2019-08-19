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Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Rize merkeze bağlı Taşpınar köyünde vatandaşlar, yolu olmayan çay bahçesine ilkel teleferikle ulaşıyor.Rize’de halk coğrafi şartların zorluğuna ilkel yöntemlerle çözüm buluyor.

Rize merkeze bağlı Taşpınar köyünde vatandaşlar, yolu olmayan çay bahçesine ilkel teleferikle ulaşıyor.
Rize’de halk coğrafi şartların zorluğuna ilkel yöntemlerle çözüm buluyor. Merkeze bağlı Taşpınar köyünde yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşım sağlanıyor. Yürüyerek 25 dakikada çıkılan çay bahçesine Mehmet Taşpınar isimli vatandaş ilkel teleferik ile gidip geliyor. Mehmet Taşpınar, yürüme mesafesinin çok uzun olduğunu ifade ederek, "Mecburuz yürüyerek çıkana kadar yoruluyoruz. Yol imkanımız yok, olsa tabii ki iyi olur ama yapamadık. İleride inşallah olur. Çıkana kadar zaten yoruluyoruz, ondan sonra gelip çalışmak, çay toplamak bizim için baya zor oluyor. Bir adrenalin de yaşıyoruz teleferikle, güzel oluyor. Benim için bir sakıncası yok. Teleferik bizim her şeyimiz, yolumuz, arabamız, her şeyimiz. Malzeme, yemek, çay, gübre her şeyde kullanıyoruz, biz bile gidip geliyoruz” dedi.
İmkanlar sağlanırsa yol almak istediklerini belirten Taşpınar, "Zaman ne gösterir bilemiyorum. Toprağı çok sevenler var, inşallah onlarla karşılaşmayız. Mevlam nasip eder biran önce almayı isteriz, arabayla bu tepelere gelmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar

Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşıyorlar
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