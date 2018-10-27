Van'da çiftçi Necmettin Direk, yolu olmayan tarlasına dokuz yıldır ilkel teleferikle ulaşıyor.

Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Direk, tarlasına giden yolun komşuları tarafından kapatılmasının ardından, uzun bir zaman mahalle çevresindeki yolu yürüyerek yaklaşık bir saatte tarlasına ulaşmaya başladı.

Her gün yürüyerek büyük mesafe kateden Direk, çareyi Rize'de gördüğü teleferik sistemini bahçesine kurmakta buldu.

Direk, arkadaşı vasıtasıyla Rize'den teleferik ustasını Van'a getirerek, evi ile tarla arasında ilkel teleferik sistemini kurdu.

Elektrikle çalışan teleferik sayesinde bir saatlik yolu 40 saniyeye indiren Direk, 9 yıldır bu sistemle tarlasına ulaşıyor.

Direk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evi ile tarlasının arasında 250 metre mesafe olduğunu ve tarlasına giden yolun kendi arazileri üzerinden geçmesi nedeniyle komşuları tarafından kapatıldığını söyledi.

Yolun kapatılmasıyla teleferik sistemini kurmaya karar verdiğini anlatan Direk, "Van'da uğraştım ama asansörcüler bu sistemi kurmaya yanaşmadı. Daha önce Karadeniz'e bir seyahatimde teleferik sistemlerini görmüştüm. Rize'ye gittim ve oradaki teleferik ustasını buraya getirdim. Malzemeyi temin ettikten sonra evim ile tarla arasında teleferik kurdum." dedi.