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  4. Yolu şaşıran şahin eve daldı! Önce yere düşürdü, sonra tüm odaları dolaştı

Yolu şaşıran şahin eve daldı! Önce yere düşürdü, sonra tüm odaları dolaştı

15.09.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da akşam saatlerinde ansızın eve giren şahin ev halkını şaşkına çevirdi. evine giren şahinin şaşkınlığının yaşayan ev sahibi, ''Ne olduğunu anlamadığım bir şey bana çarptı ve beni yere düşürdü. Odalarda dolaştı ve sonunda yakalayıp tekrar dışarıya bıraktık'' dedi.

Yolu şaşıran şahin eve daldı! Önce yere düşürdü, sonra tüm odaları dolaştı

Ordu'da Şahincili Mahallesi'nde oturan Salih Tepe ve ailesi evlerinin penceresinden hızla içeriye giren şahinin şaşkınlığını yaşadı.

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Şehrin göbeğinde evine giren şahinin şaşkınlığının yaşadığını dile getiren Salih Tepe, "Akşam saatlerinde evimin balkonunda oturuyordum. Birden ne olduğunu anlamadığım bir şey bana çarptı ve beni yere düşürdü. Sonrasında eve yetişkin şahinin girdiğini gördük. Bir süre odalarda dolaşan şahini yakalayarak yeniden dışarıya yara almadan saldık" dedi.

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(İHA)

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Ordu
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