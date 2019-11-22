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Yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:36 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, valilik binası önünde yolu şaşıran Zihni K., merdivene doğru sürdüğü otomobille basamaklarda kaldı.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, valilik binası önünde yolu şaşıran Zihni K., merdivene doğru sürdüğü otomobille basamaklarda kaldı. Otomobil, merdivenden çekiciyle kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, kent merkezindeki valilik binası önünde meydana geldi. Zihni K., yönetimindeki 67 AF 839 plakalı otomobiliyle bina önünden ana yola inmek istedi. Dalgınlığı sonucu iniş yolunu şaşıran Zihni K., merdivene doğru sürüp, aracıyla basamaklarda kaldı. Aracın merdivende kaldığı ihbarıyla valilik önüne trafik polisleri sevk edildi. Otomobil, çekiciyle basamaklardan kaldırıldı. Çevredekiler ise bu anları merakla izledi.

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