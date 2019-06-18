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Yolu trafiğe kapatıp “drift” yapan maganda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

Başakşehir’de işlek bir caddeyi lüks otomobille trafiğe kapatarak “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estiren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Başakşehir’de işlek bir caddeyi lüks otomobille trafiğe kapatarak “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estiren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya, 6 bin 12 lira idari para cezası kesildi.
Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı ile Hürriyet Caddesi keşişiminde lüks otomobilli bir maganda, yolu trafiğe kapatarak dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmıştı. Trafikte terör estiren maganda yanından geçen araçları bir an olsun umursamamıştı. Sürücü o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, sürücünün 34 SK 1957 plakalı Metin D. olduğunu tespit etti. Yakalanarak şubeye götürülen magandaya, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” ve “mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması” maddesinden 6 bin 12 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.
6 bin 12 lira para cezası kesildi
Sürücünün belgesi geri alması için “psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını” belgelemek zorunda olduğu belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara,deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat , sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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