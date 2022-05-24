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Yolun Açık Olsun filmi konusu nedir? Yolun Açık Olsun oyuncuları kimlerdir? Yolun Açık Olsun nerede çekildi?

24.05.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolun Açık Olsun filmi gündemde ilk sıralarda yer alıyor. Merakla beklenen filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü dijital içerik platformu Netflix'in yeni Türk filmi Yolun Açık Olsun, bugün gösterime girdi. Filmi izlemek isteyenler konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte Yolun Açık Olsun filmine dair detaylar!

Yolun Açık Olsun filmi konusu nedir? Yolun Açık Olsun oyuncuları kimlerdir? Yolun Açık Olsun nerede çekildi?

Yolun Açık Olsun filmi yayınlanmaya başladı. Bir süredir beklenen Yolun Açık Olsun filmi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar, Netflix'in yeni yapımı Yolun Açık Olsun konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediliyor.Kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı film izlenmeden araştırılmaya başlandı. Yolun Açık Olsun filminin konusu ve oyuncularına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YOLUN AÇIK OLSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ile Dalyan'a doğru yola çıkar. Tek dileği, Kerim'i büyük aşkı Elif'e kavuşturmaktır. Ancak bu yolculuk geçmişle hesaplaşmasına yol açar.

Yolun Açık Olsun filmi konusu nedir? Yolun Açık Olsun oyuncuları kimlerdir? Yolun Açık Olsun nerede çekildi?

YOLUN AÇIK OLSUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Engin Akyürek (Yüzbaşı Salih)

Tolga Sarıtaş (Asteğmen Kerim)

İlker Kızmaz

Belfu Benian

Alpay Kemal Atalan

Ergun Kuyucu

Ebru Nil Aydın

Özlem Çakar Yalçınkaya

Gökhan Soylu

Yolun Açık Olsun filmi konusu nedir? Yolun Açık Olsun oyuncuları kimlerdir? Yolun Açık Olsun nerede çekildi?

YOLUN AÇIK OLSUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Konusu Dalyan'da geçen filmin çekimleri de Muğla'nın çeşitli ilçelerinde ve Dalyan'da gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek Tolga Sarıtaş
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