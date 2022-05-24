Yolun Açık Olsun filmi konusu nedir? Yolun Açık Olsun oyuncuları kimlerdir? Yolun Açık Olsun nerede çekildi?

Yolun Açık Olsun filmi yayınlanmaya başladı. Bir süredir beklenen Yolun Açık Olsun filmi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar, Netflix'in yeni yapımı Yolun Açık Olsun konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediliyor.Kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı film izlenmeden araştırılmaya başlandı. Yolun Açık Olsun filminin konusu ve oyuncularına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ile Dalyan'a doğru yola çıkar. Tek dileği, Kerim'i büyük aşkı Elif'e kavuşturmaktır. Ancak bu yolculuk geçmişle hesaplaşmasına yol açar.
Engin Akyürek (Yüzbaşı Salih)
Tolga Sarıtaş (Asteğmen Kerim)
İlker Kızmaz
Belfu Benian
Alpay Kemal Atalan
Ergun Kuyucu
Ebru Nil Aydın
Özlem Çakar Yalçınkaya
Gökhan Soylu
Konusu Dalyan'da geçen filmin çekimleri de Muğla'nın çeşitli ilçelerinde ve Dalyan'da gerçekleştirildi.
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