Yolun açılmasını bekleyen sürücülere kumanya dağıtıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir süre yolun trafiğe kapanması nedeniyle bekletilen tır sürücülerine kumanya dağıtıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinden geçen uluslararası D-100 karayolunda buzlanma nedeni ile kayan iki tır yolu trafiğe kapattı. Erbaa-Niksar arasındaki yolda uygulama yapan trafik ekipleri yol açılana kadar tır sürücülerini bir benzin istasyonunda bekletti. Erbaa Kaymakamlığı tarafından sürücülere kumanya dağıtıldı. Sürücülere kumanda dağıtan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, yoğun kar yağışı sonrasında gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte ulaşımda aksamalar yaşandığını kaydetti. Erbaa ile Niksar ilçeleri arasında iki tırın makaslama yaparak yolu trafiğe kapattığını ifade eden Karacan, “O nedenle tırların yola çıkışına izin verilmedi, parka çekildi. Havanında soğuması ile birlikte Karanlıkdere mevkinde aşırı bir buzlanma oldu. Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapılana kadar tır sürücülerini beklettik. Trafik tekrar ulaşıma açtık. Niksar, Erzurum, Erzincan istikametine trafik veriliyor. Sürücülere kumanya dağıttık, hayırlı yolculuklar dileyerek yolcu ettik” dedi.

Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

