Yolun bir tarafında sokağa çıkma yasağı var diğer tarafında yok

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ Mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'ni, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. 2 ilin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun diğer yarısı Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar, ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken, bir dakika da erken açıyor. Karşılıklı evlerde oturan vatandaşlar oruçlarını da 1 dakika arayla açıyor.

YOL KISITLAMAYI İKİYE BÖLDÜ

Son olarak ise koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bazı illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu mahallelerde yaşayanlar için ilginç bir durum oluşturdu. Alınan karar doğrultusunda daha önce sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulanan Ordu, kapsam dışında bırakıldı. Ancak Samsun’da ise sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam etti.

4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan Samsunlular evlerinden dışarı çıkamazken, yolun hemen karşısında ancak Ordu il sınırında bulunan vatandaşlar ise rahatlıkla dışarı çıkabildi. Samsun tarafında bakkallar açılmazken karşı tarafta olan Ordu’daki bakkallar ise açık kaldı. Samsun’da evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları Ordulu komşuları tarafından karşılandı.