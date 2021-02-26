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Yolun karşına geçen engeli vatandaşa özel halk otobüsü çarptı

26.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de yolun karşısına geçmek isteyen engelli vatandaşa özel halk otobüsü çarptı.

Sultangazi’de yolun karşısına geçmek isteyen engelli vatandaşa özel halk otobüsü çarptı. Engelli vatandaşı sağlık ekipleri ve otobüs şoförü hastaneye gitmek için ikna edemedi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Ümit Mutlu isimli zihinsel engelli vatandaş yolun karşısına geçmek istediği esnada duraktan yolcu aldıktan sonra hareket eden 27 yaşındaki Halil Çınar’ın yönetiminde bulunan 34 ED 9439 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Yaşanan olayın ardından kaşı açılan engelli vatandaş hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı. Araç şoförü ise kendisini hastaneye götürmek üzere peşinden koşarak engelli vatandaşın evinin önüne geldi. Hastaneye gitmek için bir türlü ikna edilemeyince ise polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendisini ikna etmek için uzun süre çaba sarf etse de başaramadılar.
Sokak ortasında sağa sola koşturarak sürekli başına vuran engelli vatandaşı beyin kanaması geçirme ihtimali nedeniyle ambulansa almak için büyük mücadele gösteren sağlık ekibine annesi ise, "Onu kesinlikle götüremezsiniz bunun imkanı yok. Ancak kendisi biraz dolaştıktan sonra sakinleşir ve ben ikna ederim" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine sağlık ekipleri sorumluluğun ailesine ait olduğunu beyan ettikleri tutanak hazırladıktan sonra bölgeden ayrıldılar halk otobüsü şoförü Halil Çınar ise, olay yerinde verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcuları aldıktan sonra hareket ettim o esnada kendisi bir anda otobüsün önüne atladı ve kafasını cama vurdu ben kendisini hastaneye götürmek için peşinden koşsam da ikna edemedim" ifadelerine yer verdi sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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