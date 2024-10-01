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  4. Yolun karşısına geçecekti ancak arkasından gelen kamyonu fark etmedi... Metrelerce sürüklendi

Yolun karşısına geçecekti ancak arkasından gelen kamyonu fark etmedi... Metrelerce sürüklendi

01.10.2024 16:45
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Yolun karşısına geçecekti ancak arkasından gelen kamyonu fark etmedi... Metrelerce sürüklendi

Yolun karşısına geçecekti ancak arkasından gelen kamyonu fark etmedi... Metrelerce sürüklendi

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.10.2024 16:45
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Bayrampaşa'da yaşanan olayda bir kişi karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun altında kaldı. Şoför durumu fark eder etmez aracı durdurup yaralı adamın yanına koştu. Yaralı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama kamyon çarptı. Kamyonun ezdiği adam yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde bulunan Mega Center’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Öner'in direksiyonunda olduğu 34 SU 0909 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Şirin’e çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle yere düşen Şirin’in üzerinden kamyon geçti. Durumu son anda fark eden Ahmet Öner aracını durdurduktan sonra Şirin’in yardımına koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Şirin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Sürücü Öner ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken kaza anı ise kameraya yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa kamyon ihbar
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