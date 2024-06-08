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Yolun karşısına geçen köpeğe çarptı, arkasına bile bakmadı

kadir.gunduz kadir.gunduz
08.06.2024 10:51
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Kocaeli'de otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeği görünce hızlanarak çarptı. Köpek savrulurken bir vatandaş ise ezilmekten son anda kurtuldu. Arkasına bile bakmadan yoluna devam eden sürücünün o anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan köpeği fark eden sürücü, caddeyi dönerken hızlanarak bile bile hayvana çarptı. Köpek çarpmanın şiddetiyle savrulurken 41 ABL 981 plakalı araç sürücüsü ise arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Bir vatandaş ise ezilmekten son anda kurtulurken sürücüye tepki gösterdi. Otomobilin hızlanması ve köpeğe çarpması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahallede esnaflık yapan Turgut Uygun, “Köpek kendi yolunda giderken araç birden hızlandı ve üstüne gitti. Köpek kendi yolunda giderken sürücünün neden hızlandığını anlam veremedim. Sürücünün yaptığı çok yanlış. Mahallemizin köpeğidir ve kimseye de zararı olmaz. Köpeğimiz çok evcil ve uysaldır. Sürücüyü kınıyoruz” dedi.

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