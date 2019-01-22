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Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı Sibel, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 15:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı Sibel Sorguç (27), yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı Sibel, yaşamını yitirdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı Sibel Sorguç (27), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Hasbahçe Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmaya ait sigara dağıtım işini yapan Ali A. yönetimindeki 07 NZJ 62 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Sorguç'a çarptı. Yola savrulan Sibel Sorguç ağır yaralanırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Sibel Sorguç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Polisin gözaltına aldığı sürücü Ali A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sibel Sorguç'un cenazesi ise morga konuldu.

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