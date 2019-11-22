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Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:09 | Son Güncelleme

Samsun’da yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen yaşlı adam aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Havza ilçesi otogar yanında bugün meydana geldi.

Samsun’da yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen yaşlı adam aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Havza ilçesi otogar yanında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 6 çocuk babası Rahmi Çil (79), Havza ilçesindeki oğlunu ziyaret edip cuma namazını kıldıktan sonra evine gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Çil, Havza Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam bu akşam hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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