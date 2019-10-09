HABER

Yolun karşısına geçerken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 10:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Tekirdağ’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Tekirdağ-Muratlı yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki M.Ö.’ye Muratlı’dan Tekirdağ istikametine gelen 35 AGR 455 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirlerken jandarma ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Savcılık incelemesi ardından şahsın cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
SGK memuru, çeşme başında ölü bulunduSGK memuru, çeşme başında ölü bulundu
DEAŞ şüphelisi tutuklandıDEAŞ şüphelisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.