Yolun karşısına geçerken, kaza yapan otomobillerin arasında kalarak yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sırasında, araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen Buket Kardeş (36), yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Saltak Caddesi Milli Eğitim Müdürlüğü önünde meydana geldi. Cadde kenarındaki evinden çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen Buket Kardeş, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasından karşıya geçmek istedi. Bu sırada, Saffet Şaylan, yönetimindeki 20 BL 837 plakalı otomobille, önünde kırmızı ışıkta duran Mustafa Gökmen'in kullandığı 20 T 0064 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Gökmen'in yönetimindeki otomobil İbrahim Kaşıkçı'nın kullandığı 20 EE 644 plakalı otomobile, Kaşıkçı'nın otomobili ise önündeki Lale Özdel yönetimindeki 20 U 8575 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kaza sırasında otomobillerin arasında kalan Buket Kardeş, sıkışarak bacaklarından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kardeş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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