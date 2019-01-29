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Yolun karşısına geçerken otobüs çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan adama belediye otobüsü çarptı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan adama belediye otobüsü çarptı. Başından yaralanan adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Valilik binası önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet I. (60) isimli vatandaşa, İ.D. yönetimindeki 20 BLD 57 plakalı otobüs çarptı. Başından yaralanan Ahmet I. çarpışmanın etkisiyle yere yığıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale ederek, Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Başından yaralanan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen yaralı, sol tarafından gelen otobüsü fark etmiyor. Ahmet I. bir anda otobüsün çarpmasıyla yere yığılıyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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