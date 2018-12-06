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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Elif Ay (53), otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Elif Ay (53), otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ay, kurtarılamadı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İzmir- Aydın Karayolu Atatürk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Elif Ay'a, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Aydın'dan İzmir yönüne gelen N.Ş. yönetimindeki 35 HFD 83 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, ağır yaralanan Ay, ambulansla kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sürücü N.Ş.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü

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