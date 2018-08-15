Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaşlı adam öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen emekli Muammer Uslu (71), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü Cengiz Gültekin (38) ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Konya- Adana yolu Orhan Gazi Mahallesi yakınında meydana geldi. Emekli Muammer Uslu'ya, yolun karşısına geçmek isterken, Cengiz Gültekin'in kullandığı 06 BU 0916 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Muammer Uslu, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Cengiz Gültekin ise gözaltına alındı.

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