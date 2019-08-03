Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaşlı kadın öldü

Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ, (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Fatma Dursun Çağdaş (85), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Denizli-Çameli karayolu Bıçakçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Dursun Çağdaş'a Denizli'den Çameli yönüne giden Ömer Eriş'in kullandığı 20 E 0253 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Çağdaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağdaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Eriş'i gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

