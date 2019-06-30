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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Denizli’nin Kale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan Mehmet Budak (47) ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Muğla karayolunun 34.

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya ağır yaralandı

Denizli’nin Kale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan Mehmet Budak (47) ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Muğla karayolunun 34. kilometresinde Kale ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Muğla istikametinden Denizli’ye doğru seyir halinde olan E.Y. (57) yönetimindeki 34 BMC 194 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Budak’a (47) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Budak’ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü E.Y. ise jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Tedaviye alınan Mehmet Budak’ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya ağır yaralandı

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