HABER

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 05:44 | Son Güncelleme

 ANKARA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Atmaca (58), hayatını kaybetti.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Atmaca (58), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı'nda meydana geldi. Bilkent yönüne giden Z.S. yönetimindeki 06 ZIA 51 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, yolun karşısına geçen Ali Atmaca'ya (58) çarptı. Z.S, kaza sonrası otomobili durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Atmaca'nın öldüğü belirlendi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Atmaca'nın cansız bedeni ise incelemelerin tamamlanmasının ardından belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Bursa'da hurda kâğıt deposunda yangın: 4 işçi dumandan etkilendiBursa'da hurda kâğıt deposunda yangın: 4 işçi dumandan etkilendi
Ankara’da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 40 bin TL vurgun yaptılarAnkara’da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 40 bin TL vurgun yaptılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yaptırım' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yaptırım' tepkisi

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

İki aile arasındaki kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

İki aile arasındaki kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kağıt fabrikasında yangın! 10 kişi ölümden döndü

Bursa'da kağıt fabrikasında yangın! 10 kişi ölümden döndü

İstanbul Maltepe'de bıçaklı kavga! Yaralılar var

İstanbul'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Tek katlı ahşap ev küle döndü

Tek katlı ahşap ev küle döndü

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da 100 King Air tipi uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Venezuela'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.