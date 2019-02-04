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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu ölen gencin cenazesi alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından yakınlarına verildi.Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi, Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, kimliği öğrenilemeyen 01 ASL 74 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, önünde seyir halinde bulunan 06 HNO 95 ile 48 M 0606 plakalı otomobillere çarparak durabildi.

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu ölen gencin cenazesi alındı

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından yakınlarına verildi.
Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi, Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, kimliği öğrenilemeyen 01 ASL 74 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, önünde seyir halinde bulunan 06 HNO 95 ile 48 M 0606 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Olay yerinden koşarak kaçtığı öğrenilen sürücü, karşıdan karşıya geçmekte olan ve ilk bulgularda üstünden kimliği çıkmayan bir gence çarptı. Adil Şahpaz (20) olduğu öğrenilen genç, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün çarptığı 48 M 0606 plakalı otomobilde bulunan Hacer A., Ahmet A., Sena Nur A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sena Nur A. da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Adil Şahpaz’ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şahpaz’ın yakınları, 2 kişinin ölümüne 3 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücünün yakalanması için suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu ölen gencin cenazesi alındı

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu ölen gencin cenazesi alındı

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu ölen gencin cenazesi alındı

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu ölen gencin cenazesi alındı

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